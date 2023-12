Zum Abschluss ihres Erfolgsjahres gab es für Taylor Swift noch einen ganz besonderen Höhepunkt: Sie ist am 13. Dezember 34 Jahre alt geworden und feierte das mit einer Party in New York City. Während die Sängerin in einem Minikleid funkelte, glänzte eine wichtige Person durch Abwesenheit.

Ihren 34. Geburtstag hat Sängerin Taylor Swift am Mittwochabend in einem New Yorker Nachtclub gefeiert. Hand in Hand kam sie mit ihrer Freundin, Schauspielerin Blake Lively (36), an der Location an. Einer fehlte jedoch an dem Abend: Swifts Freund Travis Kelce (34).

Minikleid mit Sternenhimmel

Für das Geburtstagskind war das anscheinend aber kein Problem. Sie glänzte an der Seite ihrer Promifreundin, was auch am Outfit der Sängerin lag: Sie trug ein glitzerndes schwarzes Minikleid, das vorne und an der Seite einen juwelenbesetzten Nachthimmel zeigte. Wie "People" berichtet, kostet das Kleid der Modemarke Clio Peppiatt 2.335 Dollar (rund 2140 Euro). Dazu kombinierte sie schwarze Plateau-Heels, eine glitzernde silberne Handtasche und ihren typischen roten Lippenstift.

Auch Lively hatte sich für einen schwarzen Look entschieden: Der einstige "Gossip Girl"-Star trug ein Lederkleid mit Spaghettiträgern und kniehohe Stiefel von Christian Louboutin. Das stylische Duo war erst vor zwei Wochen zusammen auf der anderen Seite des Atlantiks unterwegs: Am 30. November besuchten die Frauen die Londoner Premiere von Beyoncés "Renaissance"-Film.

Travis Kelce musste trainieren

Blake Lively war natürlich am 13. Dezember nicht der einzige Partygast. Taylor Swift ist bekannt für ihren großen Freundeskreis, und so füllte sich der Nachtclub The Box rasch. Nur einer fehlte: Ihr Freund Travis Kelce (34) blieb in Kansas City, Missouri. Laut "New York Post" verpasste der Sportler die Feier seiner Liebsten wegen des obligatorischen Football-Trainings seiner Mannschaft Kansas City Chiefs.

Das Paar hatte jedoch in den Tagen vor dem Geburtstag ein paar schöne Momente miteinander verbracht. So feierten sie etwa am Sonntag gut gelaunt zusammen auf der After-Party des Spiels gegen die Buffalo Bills, obwohl Kelces Mannschaft eine Niederlage einstecken musste.

Die beiden hatten ihre Beziehung im September öffentlich bestätigt.