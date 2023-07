Taylor Swift ist nicht zu bremsen: Die Sängerin ist die erste Frau in der Geschichte, die vier Alben gleichzeitig in den Top-Ten der US-amerikanischen Albumcharts platzieren konnte. Außerdem hat sie einen Rekord gebrochen, der bislang Barbra Streisand vorbehalten war.

Taylor Swift (33) ist ein absoluter Megastar. Mit ihrem neu aufgenommen Album "Speak Now (Taylor's Version)" ist sie auf Platz eins der US-Albumcharts eingestiegen, wie der Branchendienst "Billboard" berichtet. Damit ist der Musikerin nicht nur der beste Start eines Albums des laufenden Jahres gelungen, sondern auch zwei neue Rekorde.

Erste Frau mit vier Alben in den Top-Ten

Zum einen ist Taylor Swift derzeit die erste Frau und die dritte Künstlerin überhaupt, die gleichzeitig vier Alben in den US-Albumcharts platzieren konnte. Das neue Album der 33-Jährigen erreichte mit 716.000 verkauften Einheiten den Spitzenplatz der "Billboard 200". Zudem befinden sich ihre älteren Alben "Midnights", "Lover" und "Folklore" in den Top-Ten. Den Rekord hält hier Prince (1958 - 2016): Nach seinem Tod im Jahr 2016 waren fünf seiner Alben in den oberen Zehn der US-Charts vertreten.

Taylor Swift überholt Barbra Streisand

Zum anderen überholt Taylor Swift mit ihrem neuen Album den Rekord von Barbra Streisand (81), die mit über 145 Millionen verkauften Tonträgern zu den weltweit erfolgreichsten Sängerinnen zählt. Mit "Speak Now" hat Swift ihr zwölftes Nummer-eins-Album hingelegt. Streisand hielt bisher mit elf Nummer-eins-Alben den Rekord unter allen weiblichen Künstlerinnen.