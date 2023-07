Für ihre "The Eras"-Tour im kommenden Jahr kündigt US-Superstar Taylor Swift überraschend zwei Zusatzkonzerte in Gelsenkirchen an. Viele Fans hoffen nun, eines der begehrten Extra-Tickets zu ergattern.

Für waschechte Swifties muss sich die Nachricht wie die Ankündigung eines zweiten Weihnachtsfests angefühlt haben: Wie Taylor Swift (33) und der Ticketanbieter Eventim am gestrigen 6. Juli verkündet haben, wird es "aufgrund der überwältigenden Nachfrage" für die aktuelle "The Eras Tour" der Sängerin noch zwei zusätzliche Termine in Deutschland geben.

Zusatzkonzerte in Gelsenkirchen am 17. und 19. Juli 2024

Ursprünglich waren für die Europa-Etappe der Tournee im kommenden Jahr lediglich drei Konzerte auf deutschem Boden - in Hamburg, München und Gelsenkirchen - angesetzt. Nachdem am 5. Juli bereits jeweils ein Zusatzkonzert in Hamburg und München angekündigt wurde, legt nun auch Gelsenkirchen nach. Die Pop-Sängerin wird die Ruhrpott-Metropole mit insgesamt gleich drei Gastspielen beehren. Neben dem ursprünglichen Termin am 18. Juli 2024 wird es in der Veltins-Arena jetzt noch jeweils ein Zusatzkonzert am 17. und 19. Juli 2024 geben.

Extra-Tickets nur an bereits registrierte Bewerber

Fans, die sich jetzt spontan für einen Besuch der Zusatzkonzerte entscheiden sollten, werden allerdings leer ausgehen, wenn sie nicht bereits das "Bewerbungsverfahren" für die bisher geplanten Termine durchlaufen haben. Dafür mussten sich die Anwärter bereits bis zum 23. Juni 2023 um 23:59 Uhr auf der Eventim-Webseite registrieren lassen. Der Ticketverkauf erfolgte dann Eventim zufolge "an zufällig ausgewählte registrierte Personen nach dem Prinzip 'First come, first served'". Die per Zufallsgenerator Auserwählten bekamen im nächsten Schritt dann einen Code sowie einen Termin für den endgültigen Ticketvorverkauf per Mail zugesendet und mussten dann hoffen, eins der Tickets tatsächlich zu ergattern.

Somit bekommen also nur bereits registrierte Swift-Fans, die zuvor leer ausgingen, eine weitere Chance, doch noch eine Konzertkarte für ihren Lieblings-Star erwerben zu können. Die entsprechenden E-Mails des Ticketanbieters mit individuellen Zugangscodes werden zwischen dem 5. und dem 11. Juli an die Bewerber versendet.

Erste internationale Tournee nach Corona-Pandemie

Die am 17. März 2023 in den USA gestartete "The Eras Tour" ist Taylor Swifts erste internationale Tournee nach der Corona-Pandemie. Nach derzeitigem Stand wird der Pop- und Country-Star auf seinem Konzertmarathon insgesamt 131 Konzerte geben, 48 davon in europäischen Städten.