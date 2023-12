Nach einer schockierenden Diagnose und einer erfolgreichen Operation kann "The Big Bang Theory"-Schauspielerin Kate Micucci aufatmen. Sie ist wieder "krebsfrei": Darauf freut sie sich jetzt am meisten.

Aufatmen nach der Schockdiagnose: "The Big Bang Theory"-Star Kate Micucci (43) ist nach einer Operation wieder "krebsfrei". Die "großartigen Neuigkeiten" verkündete sie auf ihrem TikTok-Kanal. Die Operation sei sehr gut verlaufen. Sogar so gut, dass sie sich keiner weiteren Behandlung mehr unterziehen müsse.

"Ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt"

Micucci bedankte sich in dem kurzen Videoclip nicht nur bei ihren Followern und Fans für die vielen guten Wünsche, sondern auch bei den behandelnden Medizinern: "Ein großes Dankeschön an alle meine Ärzte, an die Krankenschwestern und alle, die sich wirklich toll um mich gekümmert haben." Außerdem sei sie sehr dankbar dafür, dass der Krebs so früh erkannt worden sei. "Ich habe sehr, sehr viel Glück gehabt und das weiß ich." Sie freue sich jetzt sehr darauf, mit ihrem kleinen Sohn Weihnachten zu verbringen.

Erst Mitte Dezember hatte Micucci ebenfalls über TikTok bekannt gegeben, dass sie an Lungenkrebs erkrankt sei. In diesem ersten Video zu ihrer Diagnose berichtete sie, dass sie sich bereits einer Operation unterzogen habe und der Tumor entfernt worden sei. Die Diagnose sei für sie eine "Überraschung" gewesen: "Es ist wirklich seltsam, denn ich habe noch nie in meinem Leben eine Zigarette geraucht."

Fleck auf der Lunge entdeckt

Später antwortete sie einem Fan in einem der zahlreichen Kommentare, der wissen wollte, wie man auf den Krebsverdacht gekommen sei. Ihr CRP-Wert sei bei einem Blutbild massiv erhöht gewesen. Ein Arzt habe anschließend ihr Herz untersuchen wollen und dabei einen Fleck in ihrer Lunge entdeckt.

Serien-Fans ist Kate Micucci vor allem als Lucy, die Freundin von Hauptcharakter Rajesh (Kunal Nayyar, 42), in mehreren Folgen der sechsten und siebten Staffel von "The Big Bang Theory" bekannt. Doch auch in Serien wie "How I Met Your Mother", "Scrubs - Die Anfänger" oder "Malcolm mittendrin" war sie zu sehen.