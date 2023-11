Als Kate und William starten die Schauspieler Meg Bellamy und Ed McVey durch. In "The Crown" zeigen sie ihr Können - und auch auf dem roten Teppich machen sie eine gute Figur. Kein Wunder, dass schon erste Modemarken Interesse bekunden sollen.

Meg Bellamy (21) und Ed McVey (23) sind bisher noch kaum bekannt und haben bei Instagram jeweils gerade mal rund 10.000 Follower. Doch das dürfte sich bald ändern: Die Jung-Schauspieler haben in der finalen Staffel "The Crown" die Rollen von Prinzessin Kate (41) und Prinz William (41) übernommen. Bei der Premierenfeier zeigten sie auf dem roten Teppich schon einmal, dass sie das Zeug zu echten Stars haben.

Hingucker mit tiefem Ausschnitt

Am Sonntag (12. November) besuchten die jungen Schauspieler zusammen mit den anderen Stars der erfolgreichen Serie die Premierenfeier im Regency Village Theatre in Los Angeles. Bellamy und McVey posierten gemeinsam für Fotos und lächelten in die Kamera. Er trug ein weißes Hemd von Valentino, sie zog im tief ausgeschnittenen Kleid von Stella McCartney alle Blicke auf sich. Tenor der Berichterstattungen in den USA und in Großbritannien: Mit ihrem Dress verstieß sie gegen jegliche royale Konventionen. Immerhin: Anlässlich des Remembrance-Day-Wochenendes in Großbritannien hatte sich Bellamy eine rote Mohnblume angesteckt. "Ein sehr surrealer Abend, der den unglaublichen Teil-1-Clan feiert", schrieb die 21-Jährige zu Fotos von der Premiere in einem Instagram-Posting.

Wird Meg Bellamy jetzt ein begehrtes Werbegesicht?

Aufmerksamkeit erzeugte ihr Outfit allemal - und wie unter anderem die "Daily Mail" berichtete, werde sie bereits von namhaften Modemarken umworben. Demnach sollen sich Cartier, Valentino und Jaguar um die Kate-Doppelgängerin reißen. Beim französischen Modehaus Dior soll sie kürzlich einen Vertrag als Werbegesicht unterzeichnet haben.

Die Premiere war der Auftakt einer großen Woche für "The Crown", denn am 16. November startet auf Netflix der erste Teil der sechsten Staffel. Die Serie zeichnet seit 2016 Ereignisse der britischen Königsfamilie nach. Im Dezember soll der zweite Teil erscheinen.