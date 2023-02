Beatles-Legende Paul McCartney soll laut Insider-Quellen für ein neues Album der Rolling Stones im Studio gewesen sein. Auch Aufnahmen mit Beatles-Drummer Ringo Starr seien dem Bericht zufolge geplant.

Seit "A Bigger Bang" aus dem Jahr 2005 haben die Rolling Stones kein komplettes Album mit Eigenkompositionen mehr veröffentlicht. Wie das US-Magazin "Variety" erfahren haben will, könnte sich das jedoch in Zukunft ändern. Demnach werden Mick Jagger (79), Keith Richards (79) und Co. möglicherweise in Bälde ein neues Stones-Album herausbringen - und mehreren Insider-Quellen zufolge könnte auch Beatles-Legende Paul McCartney (80) mit seiner Bassgitarre auf dem noch unbetitelten Werk zu hören sein.

Beatles-Drummer Ringo Starr ebenfalls beteiligt?

So sollen in den vergangenen Wochen Recording Sessions zu einem neuen Stones-Album mit McCartney am Bass in Los Angeles stattgefunden haben. Auch Aufnahmen mit Beatles-Drummer Ringo Starr (82) seien geplant, wie "Variety" weiter berichtet. Hinter dem noch nicht offiziell angekündigten Stones-Projekt soll zudem der Grammy-prämierte Produzent Andrew Watt (32) stecken, der gerade erst Rock-Legende Ozzy Osbourne (74) zu zwei Trophäen für das "Beste Rock-Album" und die "Beste Metal-Performance" bei der 65. Grammy-Verleihung verhalf.

Zu dieser noch unbestätigten Meldung passt, dass sich Rolling Stones-Gitarrist Richards vor einigen Wochen auf Instagram zu Wort meldete, und den zahlreichen Fans der britischen Rock-Legenden für die Zukunft "neue Musik" der Stones in Aussicht stellte. Des Weiteren erklärte Beatles-Legende McCartney vor wenigen Wochen auf seiner offiziellen Webseite: "Ich habe begonnen, mit diesem Produzenten namens Andrew Watt zusammenzuarbeiten, und er ist sehr interessant - wir haben Spaß gehabt". Laut "Variety" sei es jedoch keineswegs sicher, dass von McCartney und Starr aufgenommene Parts tatsächlich auch auf einem fertiggestellten Album der Rolling Stones zu hören sein werden.