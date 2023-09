Das neue Album von Thirty Seconds To Mars, der Band von Hollywood-Star Jared Leto und seinem Bruder Shannon, wird mit Spannung erwartet. Kurz nach der anstehenden Veröffentlichung im September präsentieren sie die neuen Songs exklusiv auf der Zukunftsmesse "Digital X" in Köln.

US-Star Jared Leto (51) führt ein höchst kreatives Doppelleben: Als Schauspieler stieg er mit Filmen wie "Panic Room" oder "Dallas Buyers Club" schnell zu einem der größten Namen in Hollywood auf, als Musiker stürmt er mit seiner Band Thirty Seconds to Mars, in der sein Bruder Shannon (53) Schlagzeug spielt, seit 1998 regelmäßig die amerikanischen und europäischen Charts.

Nach fünfjähriger Pause erscheint am 15. September 2023 das mit Spannung erwartete neue Album der Kultband mit dem vielversprechenden Titel "It's The End Of The World But It's A Beautiful Day". Bereits wenige Tage später erwartet ihre deutschen Fans die exklusive Gelegenheit, die neuen Songs live zu erleben.

US-Superstars auf Kölner Zukunftsmesse

Die von der Telekom initiierte Zukunftsmesse-Messe "Digital X" holt die US-Superstars in die rheinische Medienmetropole Köln, wo sie auf der Bühne des MediaParks einen "Street Gig" absolvieren werden. Wie die Veranstalter betonen, findet die Show nicht nur in außergewöhnlicher Umgebung, sondern auch in einem intimen und exklusiven Rahmen statt. Die Tickets sind nicht an Konzertkassen erhältlich, sondern werden unter Kundinnen und Kunden der Telekom verlost. Wer sich Tickets für den exklusiven Gig sichern will, sollte sich ab dem 6. September pünktlich um 14 Uhr über das Treueprogramm "Magenta Moments" in die Ticket-Lotterie einklinken.

Exklusiv-Konzert im kostenlosen Live-Stream

Gleichzeitig machen es die "Digital X"-Veranstalter jedoch auch möglich, das Konzert-Event zu Hause oder unterwegs als kostenlosen Livestream auf MagentaMusik oder den Social-Media-Kanälen der Streaming-Plattform zu verfolgen. Weitere Einschaltmöglichkeiten bietet MagentaTV oder der kostenlose Sender #dabeiTV.

Emotionale Live-Performance

Wie Jared Leto in einem Interview mit "Forbes" erklärte, trägt die Veröffentlichung des neuen Albums und die Aufführung der neuen Songs für ihn eine sehr emotionale Komponente in sich. "Dieses Album wurde unter Covid geboren, es war diese verrückte Zeit, die wir alle durchgemacht haben und die so herausfordernd und herzzerreißend für so viele Menschen war." Am Ende sei jedoch ein positives Werk herausgekommen, mit "Songs über Befreiung, sowohl innerlich als auch äußerlich".

In seinem Statement zum Konzert auf der "Digital X" heißt es: "Wir können es kaum erwarten, im September wieder in Deutschland zu sein. Es ist schon zu lange her, seitdem wir dort aufgetreten sind. Ein besonderer Dank geht an die Telekom, die uns zum zweiten Mal zu ihrem Street Gig eingeladen hat. Wir freuen uns darauf, neue Musik zu präsentieren und einige unserer Lieblingssongs in Köln zu spielen."