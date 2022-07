Thomas Anders und seine Ehefrau Claudia feiern auf Instagram ihren 22. Hochzeitstag. Der Sänger veröffentlichte zwei süße Videos mit den schönsten Momenten aus den gemeinsamen Jahren.

Vor 26 Jahren haben sich Thomas Anders (59) und seine Ehefrau Claudia (50) kennengelernt. Am 15. Juli feierten sie nun ihren 22. Hochzeitstag. Zu dem besonderen Anlass veröffentlichte der Sänger zwei Videos mit den schönsten Momenten aus über zwei gemeinsamen Jahrzehnten auf Instagram.

Unterlegt mit dem Song "Ewig mit Dir" des Musikers, zeigt eines der Videos zahlreiche Fotos des Paares. Darunter sind Auftritte auf dem roten Teppich, Urlaubserinnerungen und auch Aufnahmen mit Sohn Alexander (20) zu sehen. Zu dem süßen Zusammenschnitt schrieb der 59-Jährige "8030 Tage mit Dir" und fügte ein Herz hinzu.

Thomas Anders macht Arbeit an der Liebe "unglaublich viel Freude"

Weiter zitierte er einen Song von Hape Kerkelings (57) Kultfigur Evje van Dampen: "Liebe ist Arrrrrbeit, Arrrrbeit, Arrrrrbeit ...!" Dazu scherzte er: "Ist was dran - sagen Claudia & ich!" Doch diese Arbeit mache weiterhin "unglaublich viel Freude".

Das zweite Video, das Anders auf Instagram veröffentlichte, ist ein Zusammenschnitt aus Aufnahmen vom Hochzeitstag des Paares. Unterlegt mit dem Modern-Talking-Song "With A Little Love" ist das Paar darin am Altar zu sehen. Zwischendurch zeigt das Video aber auch Anders in den 80er Jahren mit ikonischer langer Haarpracht auf der Bühne beim Performen des Songs.

Prominente Glückwünsche

Einige Prominente gratulierten dem Paar zu seinem Jubiläum. Schauspielerin Claudelle Deckert (48) kommentierte etwa unter eines der Videos: "Wow! Wunderschön, Gratulation." Sie versehrte ihren Kommentar mit einigen Herzen. Sänger Eloy de Jong (49) wiederum erinnerte sich daran zurück, als er auf der Hochzeit zu Gast war. "Es war mit Sicherheit eine Märchenhochzeit", schrieb er.