Thomas Gottschalk und acht weitere Persönlichkeiten aus Kunst und Wissenschaft sind mit dem Bayerischen Maximiliansorden ausgezeichnet worden. Der Moderator war dabei zu Scherzen aufgelegt.

Ministerpräsident Markus Söder (56) hat am 26. Juli in München neun Persönlichkeiten mit dem Bayerischen Maximiliansorden für Wissenschaft und Kunst ausgezeichnet. Im Antiquarium verlieh Söder die Auszeichnung unter anderem auch Thomas Gottschalk (73).

Markus Söder ehrt "überragende Persönlichkeiten"

"Es ist die höchste Auszeichnung des Freistaats Bayern, die allerhöchste für außergewöhnliche Leistungen in Wissenschaft und Kunst und ist eine Art 'Bayerischer Nobelpreis'", erklärte Söder, wie unter anderem auch in einem YouTube-Video auf dem Kanal der Bayerischen Staatsregierung zu sehen ist. "Ein Nobelpreis in Weiß-Blau", sei es. Alle Geehrten seien "überragende Persönlichkeiten mit überragenden Lebensleistungen".

Es sei entscheidend, trotz Ordens nicht abzuheben, erklärte Gottschalk. "Und ich sage, ein Orden um den Hals bringt natürlich mehr als ein Tattoo am Oberschenkel", scherzte er. Neben Gottschalk wurden unter anderem auch die Opernregisseurin Katharina Wagner (45) sowie der Filmkomponist und Musiker Klaus Doldinger (87) geehrt.

Inklusive der heutigen Ordensträger wurden bisher 243 Menschen mit dem Maximiliansorden geehrt. Derzeit bestehe die Ordensgemeinschaft aus 91 Personen, heißt es in einer Pressemitteilung. Die Zahl lebender Ordensträger ist auf 100 begrenzt.