Thomas Gottschalk und Mike Krüger sind als "Die Supernasen" zurück. Doch dieses Mal nicht vor der Kamera, sondern hinter dem Mikrofon: Das Kultduo aus den 80er-Jahren startet seinen eigenen Podcast.

Das 80er-Jahre-Kultduo Mike Krüger (71) und Thomas Gottschalk (72) ist zurück. Die beiden präsentieren ab dem 19. April bei RTL+ Musik ihren Podcast "Die Supernasen", wie der Sender RTL am Mittwoch mitteilt. "Ich habe in meinem Leben schon immer zu viel geredet und zu viel verraten", erklärt Gottschalk zu seinem neuen Projekt. Deswegen passe es, dass er jetzt mit Krüger einen Podcast habe: "Ich kann für nichts garantieren, dafür aber versprechen: 'Die Supernasen' ist der erste rundum ehrliche Podcast, wir lügen nicht."

Auch sein Partner freut sich auf den erneuten, gemeinsamen Weg: "Thomas und ich sind jeweils 50 Jahre im Showgeschäft. [...] Gesprächsstoff haben wir auf jeden Fall für 100 Jahre - wenn uns keiner stoppt." Die Entertainer gehen gemeinsam mit den Hörern auf Zeitreise: Via offiziellem Instagram-Account von Gottschalk geht es in der ersten Folge auch um die 70er-Jahre. "Sie droppen Namen, die heute niemand mehr kennt und machen Witze, über die keiner mehr lacht ... also außer ihr!", heißt es in einem Post samt Bild während der Podcast-Aufnahme.

"Die Supernasen": Erst bei RTL+ Musik , dann bei Spotify und Co.

Neben den Erzählungen aus ihrer "wilden Zeit" haben "Die Supernasen" auch unterschiedliche Podcast-Rubriken im Köcher. Außerdem wollen die beiden Fan-Fragen beantworten, Songs performen und Einblicke in die Welt der Promis liefern. Der Podcast soll zunächst immer exklusiv bei RTL+ Musik zu hören sein und jeweils eine Woche später bei anderen Streaminganbietern.

Thomas Gottschalk und Mike Krüger lernten sich in den 70er-Jahren beim Radio kennen. Ihr größter gemeinsamer Erfolg ist bislang zweifelsohne die Supernasen-Filmreihe. Los ging alles im Jahr 1992 mit dem Kinoerfolg "Piratensender Powerplay". Es folgten "Die Supernasen" (1983), "Zwei Nasen tanken Super" (1984) und "Die Einsteiger" (1985).