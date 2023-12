Bei den Dreharbeiten zu "Inglourious Basterds" lernten sich Til Schweiger und Brad Pitt kennen. Zum 60. Geburtstag von Pitt hatte Schweiger jetzt nur lobende Worte für seinen Kollegen übrig.

Der deutsche Schauspieler Til Schweiger (59) hat seinem Kollegen Brad Pitt zu dessen 60. Geburtstag am heutigen 18. Dezember 2023 gratuliert. "Er ist ein extrem angenehmer Kollege, der einen immer zum Lachen bringt. Herzlichen Glückwunsch, Brad Pitt", sagte Schweiger im Gespräch mit der "Bild"-Zeitung. Gemeinsam standen sie 2008 in dem legendären Quentin-Tarantino-Streifen "Inglourious Basterds" vor der Kamera. Laut Schweiger hätten sich die beiden damals "super verstanden".

Schweiger, der am morgigen 19. Dezember seinen 60. Geburtstag feiert, fügt hinzu: "Ah ja: Und ich tröste mich immer damit, dass ich einen Tag jünger bin als er..." In dem Gespräch mit der Zeitung hat Schweiger ansonsten nur lobende Worte für Pitt übrig. Er sei schon immer ein "Riesen-Fan" von ihm gewesen, auch als er am Anfang seiner Karriere oft unterschätzt worden sei, besonders von deutschen Filmkritikern. Die hätten gesagt: "Er ist einfach ein Pretty-Boy."

Til Schweiger ist genau einen Tag jünger als Brad Pitt

Doch in seinen Augen sei er "einer der besten Filmschauspieler der Welt", das hätte Pitt mehrfach bewiesen: "Als Kiffer in 'True Romance', als Gipsy in 'Snatch', in 'Twelve Monkeys' und so vielen anderen Filmen. Ich finde, er ist einer der großartigsten Filmschauspieler." Auch während und nach der Ehe mit Angelina Jolie (48) sei Schweiger immer im "Team Pitt" gewesen.