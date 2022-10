Tokio Hotel haben einen neuen Vorboten ihres im November erscheinenden Albums veröffentlicht. Die Single "Happy People" brachte auch schon Heidi Klum zum Tanzen.

Tokio Hotel haben die neue Single "Happy People" ihres nächsten Albums "2001" veröffentlicht.

Der Song, der zusammen mit dem isländischen Electro-Musiker Dadi Freyr (30) entstanden ist, ist eine tanzbare Abrechnung mit gespielt fröhlichen Menschen.

Apropos tanzbar: "Happy People" kommt, wie sich das heutzutage gehört, mit einer Mini-Choreografie, die sich perfekt für TikTok eignet. Den Tanz haben Bill Kaulitz (33), Georg Listing (35) und der Tänzer Patrox in einem amüsanten Video für ihre TikTok-Follower auch schon einstudiert.

Heidi tanzt auch schon

Auf Instagram gibt es auch ein Video, in dem sich Bill mit seinem Bruder Tom Kaulitz (33) und dessen Frau Heidi Klum (49) an dem Tanz probiert.

"2001" erscheint am 18. November 2022. Der Titel ist ein Verweis auf das Gründungsjahr der Band und stellt die Grundidee des Albums dar. So sollen "alle Tokio-Hotel-Facetten der letzten zwei Jahrzehnte" darauf vereint sein, verspricht eine Pressemitteilung. Grundstein für diese Idee war auch die Neuauflage der Hitsingle "Monsun". "Damit hat sich ein Kreis geschlossen", erklärt Tom Kaulitz. "Wir haben darauf zurückgeschaut, wo wir eigentlich herkommen und was seitdem passiert ist."