Tom Brady und Gisele Bündchen sind seit 13 Jahren verheiratet. Zum Hochzeitstag machte der ehemalige American-Football-Star dem Model eine rührende Liebeserklärung. "Du bist das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist", schrieb er.

Tom Brady (44) und Gisele Bündchen (41) sind seit dem 26. Februar 2009 verheiratet. 13 Jahren später hat der ehemalige American-Football-Spieler dem Model nun eine rührende Liebeserklärung gemacht. Auf Instagram schrieb er zu einem romantischen Hochzeitsfoto der beiden: "Vor 13 Jahren haben wir beide uns das Jawort gegeben ... und du bist das Beste, was mir je in meinem Leben passiert ist."

Weiter führte er aus: "Ich liebe dich jetzt mehr, als ich es mir je hätte vorstellen können. Du bist die beste Mutter, Ehefrau und Unterstützerin der Welt und ich bin gesegnet, dich meine Frau nennen zu dürfen." Auf Portugiesisch, der Muttersprache seiner brasilianischen Frau, fügte er an: "Ich liebe dich so sehr, mein Schatz." Auf Englisch wünschte er ihr am Ende noch "alles Gute zum Hochzeitstag".

Gisele Bündchen postete dasselbe Foto der beiden. Ihre Liebeserklärung fiel etwas kürzer, aber nicht weniger rührend aus. "Alles Gute zum Hochzeitstag, Liebe meines Lebens", schrieb sie in englischer Sprache. Auf Portugiesisch fügte sie hinzu: "Ich liebe dich."

Zwei gemeinsame Kinder krönen ihr Liebesglück

Nachdem Tom Brady und Gisele Bündchen im Februar 2009 geheiratet hatten, kam bereits im Dezember ihr erstes gemeinsames Kind zur Welt: Sohn Benjamin (12). Drei Jahre später wurden die beiden noch Eltern ihrer Tochter Vivian (9). Aus einer früheren Beziehung mit der Schauspielerin Bridget Moynahan (50) hat Tom Brady noch Sohn John (14).

Erst Anfang Februar gab Tom Brady sein Karriereende bekannt. Er gilt als der erfolgreichste American-Football-Spieler der bisherigen Geschichte des Sports. Sechs seiner sieben Super-Bowl-Siege sicherte er sich mit den New England Patriots. Ein weiteres Mal triumphierte er 2021 mit den Tampa Bay Buccaneers.