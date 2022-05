Das Karriereende ist zwar noch nicht in Sicht, aber Tom Brady (44) hat bereits einen Plan für die Zeit nach dem aktiven Sport: Laut Medienberichten hat der American-Football-Star einen Zehn-Jahres-Deal mit "Fox Sports" vereinbart. Dieser soll die Rekordsumme von 375 Millionen US-Dollar (rund 355 Millionen Euro) wert sein.

Der 44-jährige Quarterback hat erst vor Kurzem seinen im Februar angekündigten Rücktritt rückgängig gemacht und seine Karriere um mindestens eine weitere Saison verlängert.

Danach geht es offenbar als NFL-Experte im TV weiter. "Wir freuen uns, Ihnen mitteilen zu können, dass der siebenmalige Super-Bowl-Champion Tom Brady unmittelbar nach seiner Spielerkarriere als unser leitender Analyst zu Fox Sports stoßen wird", teilte Fox-CEO Lachlan Murdoch (50) in einem Statement mit. Wann diese Spielerkarriere beendet sein wird, ließ er offen.

Brady äußerte sich via Twitter zu den Neuigkeiten: "Aufgeregt, aber noch viele Dinge zu erledigen auf dem Feld mit den Buccaneers."

Excited, but a lot of unfinished business on the field with the @Buccaneers #LFG https://t.co/FwKlQp02Hi