Tom Wlaschiha hat nicht nur in "Game of Thrones" mit internationalen Stars zusammengearbeitet. Am meisten beeindruckt war er von einem großen Darsteller in einer anderen Produktion.

Der deutsche Schauspielstar Tom Wlaschiha (50) war von Donald Sutherland (88) sehr beeindruckt, wie er in der "Playboy" Special Edition "How to be a Man" (erscheint am 23. November) sagt. Auf die Frage, welcher internationale Filmstar ihn bei der Zusammenarbeit am Set besonders beeindruckt habe, antwortet der 50-Jährige: "Ein besonderes Erlebnis war sicher die Arbeit an 'Crossing Lines' mit Donald Sutherland. Der Mann war schon eine Legende, als ich geboren wurde. Und während des Drehs über drei Staffeln war es immer wieder ein Geschenk, mit ihm spielen zu dürfen." Oft sehe man auch, dass gerade die sehr erfolgreichen Kollegen sehr nahbar und uneitel seien, erklärte der Schauspieler weiter. "Und sobald die Kamera läuft, versucht jeder, sein Bestes zu geben."

Tom Wlaschiha verrät in "How to be a Man" zudem, es sei für ihn im Filmgeschäft "vieles leichter geworden" seit "Game of Thrones". Wenn man das Glück habe, in so einer großen Produktion dabei zu sein, "dann kommen danach mehr Angebote. Deshalb war das schon ein sehr großer Schritt. Ich hatte vorher über Jahre das Gefühl, ich investiere sehr viel Energie und sehr viel Leidenschaft in den Beruf, aber es kam weniger zurück, als ich mir gewünscht hatte".

Mit "Game of Thrones" wurde Tom Wlaschiha 2012 zum Star

Tom Wlaschiha erlangte internationale Bekanntheit, als er 2012 in der HBO-Hitserie "Game of Thrones" zu sehen war. In der zweiten Staffel mimte er in einer Gastrolle Jaqen H'ghar. Ab der fünften Staffel zählte seine Figur, auch bekannt als Mann ohne Gesicht, zur Hauptbesetzung. In der Krimiserie "Crossing Lines" spielte er von 2013 bis 2015. Der Schauspieler wirkte zudem unter anderem schon in "Stranger Things" mit oder in der Serie "Das Boot". Seine neue Sci-Fi-Dramaserie "Mrs. Davis" gibt es auf Amazon Prime Video zu sehen.