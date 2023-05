Schock für Schauspielerin Tori Spelling und ihre Familie: Ihr gemietetes Haus ist so stark mit Schimmel befallen, dass alle ständig krank wurden. Bei Instagram schildert der "Beverly Hills, 90210"-Star das Drama der siebenköpfigen Familie.

Das Haus von Schauspielerin Tori Spelling (49) ist stark mit Schimmel befallen. Eine entsprechende Untersuchung war vorgenommen worden, nachdem die siebenköpfige Familie seit Monaten ständig unter gesundheitlichen Beeinträchtigungen leidet. Das teilte der "Beverly Hills, 90120"-Star in einem langen Post auf seiner Instagram-Seite mit. Die Familie müsse nun sofort eine neue Bleibe finden.

"Eine Infektion nach der anderen"

Die Schauspielerin meldete sich in ihrem Posting am Mittwoch (10. Mai) aus der Notaufnahme, wo sie "seit Monaten" immer wieder hinfahren müssten. Die Familienmitglieder litten unter "einer Infektion nach der anderen", einschließlich Atemwegsinfektionen und allergieähnlichen Symptomen. "Wir alle befinden uns seit Monaten in dieser kontinuierlichen Krankheitsspirale. Krank. Gesund werden. Um wieder krank zu werden."

Erst habe sie das darauf geschoben, dass Kinder eben häufig Krankheiten aus der Schule mit nach Hause brächten. Doch die Kinder seien zuhause kranker gewesen als in der Schule und litten unter ständiger Müdigkeit und Schwindel. Daraufhin wurde das Haus der Familie untersucht. Dabei sei eine "extreme Schimmelpilzinfektion" festgestellt worden, die die Symptome ausgelöst habe. Wie Spelling schildert, fingen "Teile bereits an, von ihrem Platz zu fallen".

Ferienwohnung oder Hotel für den Übergang

Das Haus sei "lebensgefährlich" und unbewohnbar. Deshalb müsse die Familie nun so schnell wie möglich eine neue Bleibe finden. "Es ist schwer, eine große Familie einfach zu entwurzeln, besonders wenn man sich so krank fühlt. Aber jetzt werden wir das Haus so schnell wie möglich räumen." Spelling berichtet, dass zur Übergangslösung eine Ferienwohnung oder ein Hotelzimmer angedacht sei. Zum Glück sei das befallene Haus nur gemietet gewesen, so dass man schnell ausziehen könne. Auch eine Mieterversicherung sei vorhanden. "Ohne sie wären wir verloren."

Zusammen mit ihrem Mann Dean McDermott (56) hat Tori Spelling fünf Kinder: Liam (16), Stella (14, Hattie (11), Finn (10) und Beau (6). Das Paar ist seit 2006 verheiratet und lässt die Öffentlichkeit stark am Privatleben teilhaben. So nahmen sie an zwei Reality-Dokus teil, und Spelling schrieb ein Buch über ihre Erfahrungen als Mutter. Seit Jahren macht das Paar auch immer wieder wegen Ehekrisen Schlagzeilen.