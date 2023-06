Tori Spelling und Dean McDermott sind kein Liebespaar mehr. Wie der Schauspieler via Instagram bekannt gab, trennten sich die beiden nach 18 gemeinsamen Jahren einvernehmlich.

Schon seit Jahren gibt es die Trennungsgerüchte, doch Tori Spelling (50) und ihr Ehemann Dean McDermott (56) konnten ihre Ehe immer wieder retten - bis jetzt. Wie der Schauspieler auf seinem offiziellen Instagram-Account bekannt gab, hat sich das Paar nach 18 gemeinsamen Jahren nun endgültig getrennt. Für ihn beginne jetzt "eine neue Reise", schreibt er in einem ausführlichen Post zu einem älteren Bild der beiden. Er habe sich zusammen mit Spelling dazu entschieden, getrennte Wege zu gehen. Beide haben fünf gemeinsame Kinder. Man wolle weiterhin als liebevolle Eltern zusammenarbeiten und den Nachwuchs "durch diese schwierige Zeit begleiten und lieben".

Außerdem nehme man sich jetzt die Zeit, um die Familie mit Liebe zu umgeben und einen Weg durch diese Situation zu finden. Nach erneuten Krisengerüchten und Trennungsspekulationen hatte Dean erst im Herbst des vergangenen Jahres in einem Interview mit der US-amerikanischen Ausgabe von "The Sun" betont, dass in der Beziehung "alles großartig" sei. Man habe weiterhin "eine Menge Spaß", sagte der Schauspieler damals.

Auch Spelling sprach einst in einem "People"-Interview bereits über den Zustand ihrer Ehe, zumindest in Ansätzen. Darin offenbarte sie allerdings, dass sie mit ihrem Partner eine Art "Co-Elternschaft" betreibe, was die Gerüchteküche zusätzlich ankurbelte. Die vor allem aus der Kultserie "Beverly Hills, 90210" bekannte Spelling lernte 2005 ihren Kollegen McDermott kennen und heiratete ihn rund ein Jahr später.