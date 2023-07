Sinéad O'Connor (1966-2023) ist im Alter von 56 Jahren gestorben. "Mit großer Trauer geben wir den Tod unserer geliebten Sinéad bekannt", bestätigte ihre Familie unter anderem der irischen Tageszeitung "The Irish Times". Viele Menschen, darunter auch einige prominente Persönlichkeiten, meldeten sich bereits kurz nach Bekanntwerden der traurigen Nachricht in den sozialen Medien zu Wort, um sich zu verabschieden.

Really sorry to hear of the passing of Sinéad O’Connor.



Her music was loved around the world and her talent was unmatched and beyond compare.



Condolences to her family, her friends and all who loved her music.



Ar dheis Dé go Raibh a hAnam. https://t.co/JVHxz7Kv2Z