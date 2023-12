Anfang Dezember ist der US-Schauspieler Ryan O'Neal verstorben. Sein Sohn teilt nun mit, dass voraussichtlich Ende Januar eine Trauerfeier stattfinden soll.

Für den Anfang Dezember im Alter von 82 Jahren an den Folgen einer Herzinsuffizienz verstorbenen Schauspieler Ryan O'Neal (1941-2023) wird es voraussichtlich Ende Januar eine Trauerfeier geben. Das hat sein Sohn, Patrick O'Neal (56), jetzt auf Instagram mitgeteilt.

Gedenkfeier für Ryan O'Neal eine Hommage

"Ich bin gerade dabei, die Gedenkfeier für meinen Vater für Ende Januar zu planen, und alle, die dabei sein sollten, werden auch da sein, und es wird großartig werden", kündigt O'Neal an. Geplant sei "eine Hommage an den Mann, seine Familie, seine Liebe zum Boxen und seine legendäre Karriere als Schauspieler". Patrick O'Neal habe noch "viel Arbeit" vor sich, denn sein Vater habe "ungefähr drei Millionen Fotos gemacht und 700.000 davon gespeichert".

Ryan O'Neal, der unter anderem für Rollen in Filmen wie "Love Story" und "Paper Moon" in den 1970er Jahren international bekannt wurde, war vor seinen zahlreichen Film- und Serienengagements Amateurboxer. Zuletzt war er in der Serie "Bones - Die Knochenjägerin" zu sehen, die zwischen 2005 und 2017 erstmals ausgestrahlt wurde.

"Ich sah zu ihm auf und er war immer größer als das Leben"

O'Neals Sohn hatte Anfang Dezember den Tod seines Vaters bei Instagram öffentlich gemacht. Zu mehreren Bildern von Sonnenuntergängen schrieb er unter anderem: "Mein Vater ist heute friedlich eingeschlafen, mit seinem liebevollen Team an seiner Seite, das ihn unterstützt und geliebt hat, wie er es für uns getan hätte." Er würdigte seinen Vater als seinen "Helden" sowie als "Hollywood-Legende". Weiter erklärte der 56-Jährige: "Ich sah zu ihm auf und er war immer größer als das Leben."