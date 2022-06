John Cena (45) hat einen aus der Ukraine geflüchteten Fan besucht und ihm damit einen großen Traum erfüllt. Das Wrestling-Medienunternehmen WWE teilte ein Video davon auf Twitter. Der Wrestler und Schauspieler überraschte den Teenager Misha Rohozhyn, der mit seiner Familie aus seiner Heimatstadt Mariupol in die Niederlande geflohen ist. In dem Clip wird die Geschichte des Jungen mit Down-­Syn­drom erzählt.

.@JohnCena meets Misha, a teen who fled Ukraine after his home was destroyed.



To motivate Misha on their journey to safety, his mother told him they were on their way to find Cena. pic.twitter.com/0Aeab4GkPZ