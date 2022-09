Normalerweise hält Sängerin LaFee ihr Privatleben aus der Öffentlichkeit heraus - für ihre eigene Hochzeit machte sie nun aber eine Ausnahme.

Die Sängerin LaFee (31) hat geheiratet. Die Hochzeit ist zwar schon einige Tage her, aber nun lässt der Popstar via Instagram auch seine Fans an seinem Glück teilhaben. Wie dem Beitrag zu entnehmen ist, fand die Hochzeit auf Schloss Arff statt, einem ehemaligen Wasserschloss nahe Köln. Zu sechs Fotos mit ihrem Ehemann an ihrem gemeinsamen großen Tag schreibt LaFee: "Ja, für hier und jetzt! Ja, für ein Leben lang." Es sei der "wohl emotionalste und wunderschönste Tag meines Lebens" gewesen. "Am 27.8.22 war es soweit und wir haben uns vor all unseren Lieben ein Versprechen gegeben."

Auf den Fotos trägt die Sängerin, deren bürgerlicher Name Christina Klein ist, ein langes weißes Kleid mit viel Struktur, einer Schleppe, geschnürtem Rücken und großen, transparenten Puffärmeln. Offenbar gab es während der Hochzeit auch einen Kleiderwechsel: So trägt sie auf der Tanzfläche auf dem letzten Bild ein weißes Trägerkleid, während ihr Mann sein schwarzes Sakko gegen ein weißes getauscht hat.

Zahlreiche Promi-Glückwünsche

Der Post ist garniert mit betenden Händen und Herzchen-Emojis. In den Kommentaren türmen sich die Daumen und Glückwünsche. Unter anderem Lilly Becker (46), Andrej Mangold (35), Stefan Bockelmann (45), Madeleine Krakor (38), Lars Korten (50), Jo Weil (45), Nadja Benaissa (40), Cascada (40) und Leslie Clio (36) freuen sich für das Paar.