"Unter uns"-Star Isabell Hertel steht wieder vor der Kamera. Auf Instagram erklärte die Schauspielerin, warum sie eine Pause einlegen musste.

Isabell Hertel (48) steht seit eineinhalb Wochen wieder für "Unter uns" vor der Kamera. Auf Instagram räumte die 48-Jährige, die seit 1995 die Rolle der Ute Kiefer spielt, mit dem Gerücht auf, sie habe bei der RTL-Serie aufgehört. Gleichzeitig verriet sie den Fans, warum sie sich in der letzten Zeit rar gemacht hat: Die Schauspielerin hatte eine Operation, bei der ihr ein Tumor entfernt wurde.



In einem emotionalen Video auf Instagram erklärte Hertel, dass sie im Herbst ein Taubheitsgefühl im Bein hatte, das nicht verschwunden sei. Beim MRT habe es dann einen "Zufallsfund" gegeben: einen Tumor im Rückenmark, gutartig, er habe aber aufs linke Bein gedrückt, sodass eine Operation nötig gewesen sei, so Hertel.

"Von Woche zu Woche besser"

Anfang Januar habe sie ein Spezialist in Hannover operiert und den Tumor bei dem achtstündigen Eingriff komplett entfernt. Später war eine weitere OP nötig. Insgesamt habe sie drei Wochen in Hannover verbracht, anschließend zwei weitere bei ihren Eltern, da sie viele Dinge wieder erlernen musste, unter anderem Treppen laufen, erzählte die 48-Jährige. Auto fahren sei bisher noch nicht wieder möglich. Aber es werde "von Woche zu Woche besser" und ist "komplett regenerierbar". Mit der Botschaft "Ich bin wieder da" und einem Dank an die Fans beendete sie das Video.