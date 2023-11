Er war der Rettungsanker für Herzogin Meghan und Prinz Harry: Tyler Perry bot dem royalen Paar sein Haus in Kalifornien an, als sie in die USA wollten. Nun spricht der Hollywood-Mogul darüber, wie es dazu kam.

Schauspieler, Regisseur und Produzent Tyler Perry (54) ist für Herzogin Meghan (42) nach dem "Megxit" offenbar zu einer Art "Therapeut" geworden. Das verriet der 54-Jährige der Moderatorin Kelly Ripa (53) US-Medienberichten zufolge in einer aktuellen Folge ihres "Let's Talk Off Camera"-Podcasts auf SiriusXM.

Perry hatte dem Herzog und der Herzogin von Sussex 2020 sein Anwesen in Beverly Hills angeboten, nachdem sich diese von der königlichen Familie in Großbritannien losgesagt hatten und in die USA übersiedeln wollten. "Alle dachten, Oprah hätte uns vorgestellt, aber Oprah wusste nicht einmal, dass ich Kontakt zu ihnen aufgenommen hatte", sagte Perry. Meghan und er hätten einen gemeinsamen Publizisten gehabt, das hätte sie verbunden.

"Menschen in diesem Business brauchen einen sicheren Ort"

Weiter erklärte Tyler Perry, er habe Meghan und Harry eine Nachricht geschickt, in der er ihnen mitteilte: "Wenn ihr jemals etwas braucht, bin ich für euch da." Monate später habe Meghan angerufen "und redete einfach mit mir, als wäre ich ein Therapeut, und wir hatten einfach ein tolles Gespräch", fügte er hinzu.

Er sagte in dem Podcast zudem: "Für Menschen in diesem Business ist es sehr wichtig, einen sicheren Ort zu haben, an dem sie landen können, einen Ort, an dem sie vertrauen können und frei sprechen und Ratschläge erhalten, die nicht voreingenommen sind oder von jemandem, der etwas von ihnen will."

"Sie waren so glücklich"

Der Medienmogul behauptete, Harry und Meghan hätten sich eine "lange Zeit bei mir zu Hause versteckt". Es sei "so großartig" gewesen, erinnert sich Tyler Perry. Wochenlang habe niemand etwas mitbekommen. "Sie waren so glücklich. Es war so ein wunderschöner Moment", so Perry. Später kauften Harry und Meghan ein eigenes Anwesen im Wert von angeblich 14 Millionen US-Dollar (etwa 12,9 Mio. Euro) in Montecito, Kalifornien, wo sie jetzt mit ihrem Sohn Archie (4) und ihrer Tochter Lilibet (2) leben.

Tyler Perry wurde zu Lilibets Patenonkel. In dem Podcast verriet er dem "People"-Magazin zufolge auch seinen Spitznamen für die Zweijährige: "Little Lili" ("Kleine Lili"). Weiter sagte er über seine Patentochter: "Sie ist so bezaubernd. Oh, sie ist so schön. Sie ist einfach so schön." Perry fuhr fort: "Sie machen wunderschöne Babys - das ist alles, was ich sagen kann." Archie und Lili seien "wunderschön".