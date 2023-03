Udo Lindenberg trauert um seine langjährige Gitarristin Carola Kretschmer. Sie starb im Alter von 74 Jahren, wie der Musiker bekannt gab. Auf Instagram widmete er der Verstorbenen emotionale Worte zum Abschied.

Musiker Udo Lindenberg (76) muss den Verlust eines Bandmitglieds verkraften: Carola Kretschmer, seit vielen Jahren Gitarristin in Lindenbergs Panikorchester, ist im Alter von 74 Jahren verstorben. Das gab Lindenberg selbst in einem Instagram-Post bekannt und widmete der Gitarristin emotionale Worte.

"Echt 'n Schocker - sehr traurig ...", schrieb der 76-Jährige zu einem Schwarz-Weiß-Foto von Kretschmer. "Unsere geliebte Tigerin von Eschnapur, Carola Kretschmer, unsere Pionierin an der Gitarre und im Leben, ist jetzt letzte Nacht schon mal vorgegangen und checkt die andere Seite des Flusses."

"Wir vermissen dich tierisch"

Lindenberg und Kretschmer kannten sich seit über 50 Jahren, wie der Musiker schreibt. Er widmet der verstorbenen Gitarristin emotionale Worte: Sie sei "die knallharte Konsequenz ohne Kompromisse" gewesen. Weiter schreibt Lindenberg, Carola Kretschmer sei "erst im 'falschen Körper' als 'Thomas' geboren" und habe "das dann voll durchgezogen, von den Anfangs-Schwierigkeiten bis zur vollen stolzen Souveränität".

Kretschmer sei von Anfang an Teil des Panikorchesters gewesen und habe den Sound "revolutioniert". "Mit ihrer tiefen Seele und ihren Zauberfingern an der Guitar ... wenn sie in unseren Live-Shows das Solo von 'Das Leben' gespielt hat, hielten 50.000 Leute im Stadion den Atem an", schwärmt Udo Lindenberg. Sie sei ein "absolutes Highlight" gewesen: "Auf der Bühne und als Freundin."

"Ey Carola, nichts haut einen Seemann um. Stark wie zwei, stark wie das Panikorchester", schreibt er weiter. "Deine Power geht jetzt voll auf uns über... wir vermissen dich tierisch. Für immer: Dein Udo und der ganze Panik-Clan."

Carola Kretschmer spielte 1972 erstmals auf Lindenbergs LP "Daumen im Wind" und war später Teil der Band Frumpy. Mitte der 1970er Jahre trat sie die Nachfolge von Karl Allaut in Lindenbergs Panikorchester an. Später tourte sie mit Stefan Waggershausen und York von Wittern, bevor sie ab 2001 wieder mit Udo Lindenberg auf der Bühne und im Studio stand.