Obwohl sie das Gebäude tagtäglich an den schrecklichsten Tag ihres Lebens erinnerte, lebte Yoko Ono weiter im Dakota-Building in New York. Dort, wo ihr Mann John Lennon 1980 erschossen wurde. Nun scheint die 90-Jährige dem Big Apple endgültig den Rücken zu kehren.

Erst am 18. Februar dieses Jahres feierte John Lennons (1940-1980) Witwe Yoko Ono (90) ihren 90. Geburtstag. Nun berichtet die britische "Daily Mail", dass die Künstlerin und Aktivistin dauerhaft aus ihrer Wohnung im berühmten New Yorker Dakota Building ausgezogen sei. Jenem Gebäude, das sie tagtäglich an den schrecklichsten Tag ihres Lebens erinnerte.

John Lennon wurde vor dem Dakota Building getötet

Am 8. Dezember 1980 wurde John Lennon von einem geistig verwirrten Fan vor dem Gebäude erschossen. Er starb vor Yoko Onos Augen. Am Tatort wurde ein graues Steinmosaik im Boden eingelassen. Es besteht aus den Worten "Imagine" - Johns größter Hit.

Über 50 Jahre blieb Yoko Ono in dem exklusiven Appartementhaus auf der Upper West Side Manhattans wohnen. Die Künstlerin und Lennon hatten im Jahr 1973 ihre erste von angeblich fünf Wohnungseinheiten in dem traditionsreichen Gebäude erworben. Auch der im Jahr 1975 geborene einzige Sohn des Paares Sean Ono Lennon (47) verbrachte hier seine ersten Lebensjahre. Mittlerweile soll die 90-Jährige ausschließlich auf ihrer Farm im Bundesstaat New York leben. Diese hatten Ono und Lennon im Jahr 1978 gemeinsam erworben.

Onos Farm in der Nähe der Dorfes Franklin im Staat New York misst 600 Hektar. Wie "Daily Mail" weiter berichtet, soll die Künstlerin jedoch nicht planen, ihr Apartment in Manhattan zu verkaufen. Die Witwe der Beatles-Legende zog sich in den vergangenen Jahren größtenteils aus der Öffentlichkeit zurück.