Trauer um Tim Wakefield (1966-2023): Der ehemalige US-Baseball-Profispieler ist am 1. Oktober im Alter von 57 Jahren gestorben. Das gaben die Boston Red Sox, bei denen Wakefield bis 2012 als Pitcher in der Major League gespielt hatte, auf ihrer Homepage und via X (ehemals Twitter) bekannt. Demnach litt Wakefield unter einem Hirntumor, was bereits durch einen Teamkollegen in der vergangenen Woche öffentlich bekannt wurde. Er hatte sich infolgedessen vor einigen Wochen einer Operation unterzogen.

Our hearts are broken with the loss of Tim Wakefield.



Wake embodied true goodness; a devoted husband, father, and teammate, beloved broadcaster, and the ultimate community leader. He gave so much to the game and all of Red Sox Nation.



