US-Football-Star Jeff Gladney ist am Montag bei einem Autounfall ums Leben gekommen. Der Arizona-Cardinals-Cornerback wurde nur 25 Jahre alt. Die traurige Nachricht bestätigte sein NFL-Team auf dem Kurznachrichtendienst Twitter.

"Wir sind am Boden zerstört, seit wir von Jeff Gladneys Tod erfahren. Unser Mitgefühl gilt seiner Familie, seinen Freunden und allen, die diesen schrecklichen Verlust betrauern", so das Team.

Der Agent des Sportlers, Brian Overstreet, bestätigte die Nachricht ebenfalls dem "Fort Worth Star Telegram". "Wir bitten um Gebete für die Familie und die Privatsphäre in dieser sehr schwierigen Zeit", sagte Overstreet.

"Ich habe meinen Bruder, meinen besten Freund, meine rechte Hand verloren", schrieb Jalen Reagor (23) von den Philadelphia Eagles nach der Bekanntgabe auf Twitter. "Es gibt nicht mehr viel, was ich ertragen kann, verdammt! R.I.P. Jeff Gladney, Bruder, wache bitte über mich", fügte er hinzu.

Reagor teilte auch seinen letzten Austausch mit seinem besten Freund. Zu sehen sind Teile einer Konversation und ein rotes Herz.

