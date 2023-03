Tekashi 6ix9ine wurde am Dienstag in einem Fitnessstudio in Florida von einer Gruppe von Männern angegriffen. Der US-Rapper musste anschließend ins Krankenhaus gebracht werden.

Der US-amerikanische Rapper Tekashi 6ix9ine (26) wurde am vergangenen Dienstag in South Florida im US-Bundesstaat Florida von einer Gruppe von Männern in einem Fitnessstudio attackiert und anschließend mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.

Der Anwalt des Musikers bestätigte den Vorfall dem US-Promiportal "TMZ" und erklärte, dass sich Tekashi 6ix9ine in der Sauna des Studios befunden habe, als er plötzlich von mehreren Männern ohne Vorwarnung angegriffen worden sei. Der Rapper habe versucht, die Angreifer abzuwehren, die ihm jedoch in Überzahl keine Chance gelassen hätten. Zum Zeitpunkt der Attacke sei keine Security bei dem Musiker gewesen.

Verletzungen nach Angriff

Wie "TMZ" weiter berichtet, bemerkte das Personal des Fitnessstudios den Angriff und benachrichtigte sofort einen Manager. Anschließend wurden Polizei und Rettungsdienst gerufen und der Musiker wurde im Krankenwagen abtransportiert. Fotos von Tekashi 6ix9ines Gesicht nach der Attacke zeigen Schnittwunden und Schwellungen. Laut dem Promiportal soll sich der Musiker auch Verletzungen an seinem Kiefer, seinen Rippen und seinem Rücken zugezogen haben.

Tekashi 6ix9ine, dessen bürgerlicher Name Daniel Hernandez lautet, wurde 2018 wegen illegalem Waffenbesitz und der Beteiligung an einem bewaffneten Raubüberfall verhaftet. Er soll mit der US-Gang Nine Trey Gangsters, einer Splittergruppe der Bloods-Gang aus Los Angeles, in Verbindung gebracht werden können. Im Laufe des Prozesses, nach dessen Ende er zu zwei Jahren Haft verurteilt wurde, sagte der Rapper gegen Mitglieder der Gang aus und zeigte in einem Schreiben an den Richter Reue für seine Taten. Es ist derzeit unklar, ob der Angriff im Fitnessstudio etwas mit Hernandez' Aussagen zu tun hat.