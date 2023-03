Der US-Sänger Ben Kweller hat den Tod seines Sohnes Dorian bekannt gegeben. Laut Medienberichten starb der 16-jährige Nachwuchsmusiker bei einem tragischen Autounfall.

Der US-amerikanische Sänger Ben Kweller (41) muss den Verlust seines Kindes verkraften. Wie Kweller selbst via Instagram bekannt gab, starb sein Sohn Dorian im Alter von nur 16 Jahren. Auf die genaue Todesursache geht der Musiker in seinem emotionalen Post nicht ein. Allerdings spricht er davon, dass Dorian "letzte Nacht getötet" wurde. Das US-Portal "Page Six" berichtet darüber hinaus, dass der 16-Jährige bei einem tragischen Autounfall ums Leben gekommen sei. Zu einem Bild seines Sohnes schrieb Kweller gemeinsam mit seiner Frau Liz über den tragischen Verlust: "Solange wir auf der Welt sind, werden wir nicht darüber hinwegkommen."

Sein Sohn habe erst vor Kurzem den Weg seines Vaters eingeschlagen und wollte als Musiker Fuß fassen. Dorian habe "jeden Tag Songs geschrieben und aufgenommen". Seit dem Tag, an dem er sprechen konnte, sei er ein "echter Poet" gewesen. Bislang seien aber nur wenige Aufnahmen seines Sohnes veröffentlicht worden. "Mein kleiner Junge stand an der Startlinie mit so viel Leben vor sich...", so ein verzweifelter Kweller weiter. Er und seine Frau stünden "völlig unter Schock" und man habe keine Ahnung, was die Zukunft bringe und wie man mit dieser Katastrophe umgehen solle.

Ben Kweller ging im Jahr 2019 gemeinsam mit Ed Sheeran auf Tour

Ben Kweller ist in den USA ein namhafter Anti-Folk und Indie-Pop-Musiker, der bereits mit Genre-Größen wie Adam Green (41) oder der New Yorker Garage-Rockband The Strokes zusammenarbeitete und in den 2000er-Jahren zahlreiche Songs und Alben veröffentlichte. In Europa wurde er vor allem als Support-Act des britischen Superstars Ed Sheeran (32) bei dessen Tournee im Jahre 2019 bekannt.

Unter dem traurigen Instagram-Post sammeln sich bereits zahlreiche Kommentare seiner Künstler-Kollegen. So kondolierten bislang unter anderem die Musiker Ben Lee (44), Kevin Morby (34), Taylor Hanson (39), James Valentine (44) sowie die Schauspielerin Tommy Dorfman (30) oder das Model Lily Aldridge (37). Ed Sheeran äußerte sich bislang noch nicht.