Sixto Rodriguez war berühmt, wusste es aber lange nicht. Ein mit dem Oscar ausgezeichneter Dokumentarfilm zeigte die Suche nach dem Musiker. Nun ist er im Alter von 81 Jahren verstorben.

Der Musiker Sixto Rodriguez (1942-2023) ist tot. "Mit großer Trauer geben wir [...] bekannt, dass Sixto Diaz Rodriguez heute verstorben ist", heißt es auf der Homepage des US-Amerikaners.

Seinen Töchtern Sandra, Eva und Regan sowie der gesamten Familie spreche man bei "sugarman.org" Beileid aus: "Möge seine liebe Seele in Frieden ruhen." Wie auf der Website vor mehreren Monaten bereits mitgeteilt wurde, habe Rodriguez Anfang des Jahres einen Schlaganfall erlitten und operiert werden müssen.

Der Singer-Songwriter kam 1942 als Sohn mexikanischer Einwanderer in Detroit zur Welt. Nachdem seine Alben "Cold Fact" und "Coming from Reality" kommerziell nicht sonderlich erfolgreich waren, zog sich Rodriguez Anfang der 1970er Jahre zunächst aus der Musikwelt zurück.

Sixto Rodriguez war einer der Helden von Dave Matthews

International erlangte er jedoch unter anderem in Australien Bekanntheit, wo er 1979 auch erstmals tourte. Der 2012 mit einem Oscar ausgezeichnete Dokumentarfilm "Searching for Sugar Man" zeigt die Suche nach Rodriguez, der lange Zeit nicht wusste, dass er insbesondere in Südafrika ein Star war.

Der in Johannesburg geborene Dave Matthews (56) coverte etwa auch Rodriguez' Song "Sugar Man". Für ihn sei der Singer-Songwriter in seiner Jugend nicht nur ein Held, sondern auch so wichtig gewesen wie etwa Bob Dylan (82), Cat Stevens (75) oder Marvin Gaye (1939-1984), sagte er laut "Billboard" im vergangenen Jahr.

Wie unter anderem das Branchenmagazin "Variety" berichtet, habe es in Südafrika jahrelang Gerüchte gegeben, dass Rodriguez tot sei. 1997 habe ein Journalist jedoch entdeckt, dass der Musiker noch am Leben war und in Detroit lebte. Der Singer-Songwriter reiste daraufhin erstmals nach Südafrika, um auf Tour zu gehen. "Danke, dass ihr mich am Leben gehalten habt", habe er bei einem der Konzerte gesagt.