Das Musikerpaar Michelle Branch und Patrick Carney hat auf Instagram die Geburt seiner Tochter verkündet. Der Name der Kleinen hat Familientradition.

Sängerin Michelle Branch (38) und Patrick Carney (41), Schlagzeuger des Bluesrock-Duos The Black Keys, sind erneut Eltern geworden. Beide veröffentlichten einen Instagram-Post mit einem ersten Foto ihrer schlafenden Tochter. "Willie Jacquet Carney wurde am 2.2.22 geboren. Sie ist nach Patricks Großmutter Willie Madge benannt und hat den Mädchennamen meiner Mutter/meinen zweiten Vornamen. Wir sind so verliebt", schrieb die frischgebackene Mutter zu dem süßen Bild.

Im August 2018 kam der Sohn des Paares, Rhys James Carney, zur Welt. Die Musiker hatten sich im Jahr 2015 bei einer Grammy-Party kennengelernt. Zusammen produzierten sie ihr Album "Hopeless Romantic". Dabei sind die Funken geflogen. "Ich hatte noch nie jemanden an meiner Seite, der mich so unterstützt hat", schwärmte Branch im Jahr 2017 in einem Interview mit "People" über Carney. An ihrem 34. Geburtstag im Jahr 2018 hielt er um ihre Hand an, wie sie auf Instagram verriet. Im April 2019 wurde geheiratet. Aus einer früheren Ehe mit Musiker Teddy Landau (57) hat sie eine 16-jährige Tochter.