Douglas Emhoff (57), der Ehemann von US-Vizepräsidentin Kamala Harris (57), ist positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das hat der "Second Gentleman" auf Twitter gepostet. "Meine Symptome sind mild und ich bin dankbar, sowohl geimpft als auch geboostert zu sein", so der 57-Jährige.

I tested positive for COVID. My symptoms are mild and I’m grateful to be both vaccinated and boosted.



If you have yet to get vaccinated and boosted, please don’t wait. https://t.co/6bYZT38osN