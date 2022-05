Eine neue Episode von "The Kardashians" zeigt den Antrag von Schlagzeuger Travis Barker. Seine jetzige Frau Kourtney Kardashian ist begeistert, deren Tochter Penelope überhaupt nicht.

Die Verlobung von Schlagzeuger Travis Barker (46) und Kourtney Kardashian (43) hat offenbar für einen wütenden Tränenausbruch bei der Tochter der 43-Jährigen gesorgt. In der vierten Ausgabe der neuen Reality-Serie "The Kardashians", hierzulande auf Disney+ zu sehen, war der Heiratsantrag das Thema. Stattgefunden hatte der bereits im Oktober 2021 in einem Strandhotel in Montecito. Anfang April heiratete das Paar in Las Vegas.

"The Kardashians" zeigte nun, wie der Schlagzeuger der Band Blink-182, umgeben von zahllosen Rosen und Kerzen, vor Kourtney Kardashian auf die Knie ging. Familienmitglieder wie Mutter Kris Jenner (66) und Kourtneys Schwestern Kim Kardashian (41), Khloé Kardashian (37), Kendall Jenner (26) und Kylie Jenner (24) wurden Zeugen der Verlobung. Sie fanden sich im Anschluss an das Ereignis zu einem gemeinsamen Abendessen zusammen. Bei dem Essen waren auch Barkers Kinder Landon (18) und Alabama (16) aus seiner vorangegangenen Ehe mit Shanna Moakler (47), sowie seine Stieftochter Atiana De La Hoya (23) zugegen. Die Kinder von Kourtney Kardashian, aus der Beziehung mit Ex-Scott Disick (38), waren bei diesem besonderen Moment jedoch nicht dabei.

Kourtney Kardashian war verärgert, dass ihre Kinder nicht dabei waren

Um ihre Kinder doch noch mit ins Boot zu holen und damit sie nicht vorab durch die Medien davon erfahren, rief die dreifache Mutter sie per Face-Time an - beginnend mit Töchterchen Penelope (9). Die nahm die Nachricht über die Verlobung offenbar nicht gut auf und brach in Tränen aus. Sie forderte am Telefon sogar: "Leg auf!" Kourtney Kardashian vermutete vor den Kameras, dass ihre Tochter nicht wisse, was dieser Schritt bedeute und sie die Nachricht deshalb so schlecht aufgenommen hat. Auch die anderen Kinder schienen nicht begeistert. Ihr siebenjähriger Sohn Rein Disick fand die Neuigkeit "nicht aufregend". Der Zwölfjährige Mason Disick ging gar nicht erst ans Telefon.

Kris Jenner hatte die Entscheidung getroffen, dass Kourtneys Kinder nicht bei der Verlobungsfeier dabei sein sollen. Sie seien zu jung. Sie habe Scott Disick zudem nicht anlügen und die Kinder unter falschem Vorwand zu dem Event bringen wollen, erklärte sie. Ihre Tochter war darüber verärgert. In dem Reality-Format sagte sie: "Ich wünschte, meine Kinder wären hier." Sie hätten sich dann mehr miteinbezogen gefühlt, glaubt sie. Die Entscheidung ihrer Mutter bezeichnete sie als "wahrscheinlich nicht ihre beste".