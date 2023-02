Seit dem 13. Januar 2023, also seit fast einem ganzen Monat, wird der britische Schauspieler Julian Sands (65) nach einer Bergwanderung in den USA nun schon vermisst. Die zuständigen Einsatzkräfte am südkalifornischen Mount Baldy haben nun ein Update zu den Suchbemühungen gegeben. "Hinsichtlich der Suche nach Julian Sands bleiben wir hoffnungsvoll, wissen jedoch, dass das Ergebnis nicht das sein könnte, das wir uns wünschen", zitiert "People" die Polizeibehörde von San Bernardino.

Jedoch seien die Bedingungen "an Mount Baldy weiterhin eine Gefahr. Unsere Flugzeuge patrouillieren nach wie vor das Gebiet, wenn sie zur Verfügung stehen. Wir planen zudem, das Areal in Zukunft am Boden zu durchsuchen." Obwohl der "Ocean's 13"-Schauspieler seit über vier Wochen vermisst wird, werde die Suche weiterhin als Rettungs- und nicht als Bergungsmission bezeichnet, berichtet "The Guardian".

Sands' Familie hatte sich Ende Januar in einem Statement zu Wort gemeldet und würdigte darin nicht nur die "mitfühlenden Mitglieder des San Bernardino County Sheriff's Department", sondern auch die "heldenhaften Suchteams, die den schwierigen Bedingungen am Boden und in der Luft trotzen, um Julian nach Hause zu bringen". Darunter listeten die Angehörigen die verschiedenen Gruppen auf, die an der Suche nach dem Darsteller beteiligt sind. Darunter befindet sich auch eine Suchhundestaffel und ein Team von Höhlenrettern.

As we enter day 11 of the search for Julian Sands on Mt. Baldy, we are reminded of the sheer determination & selflessness of all of the people who have aided in this search. We will continue to utilize the resources available to us. The family would like to share this statement: pic.twitter.com/owO2o97f16