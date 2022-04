Veronica Ferres hat im Gespräch mit Johannes B. Kerner über die einstige Tablettensucht von Carsten Maschmeyer gesprochen, die ihre Beziehung auf eine harte Probe stellte.

Mit offenen Worten hat Schauspielerin Veronica Ferres (56) über die ehemalige Tablettensucht ihres Ehemanns Carsten Maschmeyer (62) gesprochen. Bei einem Gespräch mit Johannes B. Kerner (57) in dessen Talkshow "Bestbesetzung", das ab 21. April bei Magenta TV zu sehen sein wird, verrät Ferres: "Ich habe damals gesagt: Wir sind jetzt nicht mehr zusammen als Mann und Frau, aber ich werde dich da wie eine Schwester durchführen."

Gleichzeitig habe sie aber auch klargemacht: "Ob wir danach noch eine Chance haben, das werden wir dann sehen." Der Druck während dieser Zeit sei immens für sie gewesen, denn: "Ich war alleine verantwortlich für sein Leben, was hochgradig gefährdet war. Das hätte auch ganz leicht anders ausgehen können."

Das sagte Maschmeyer über seine Abhängigkeit

Im September des vergangenen Jahres machte Maschmeyer seine einstige Tablettensucht öffentlich. In seinem Buch "Die sechs Elemente des Erfolgs" enthüllte er, wie es dazu gekommen war. Trotz "18-Stunden-Tagen" habe er nicht richtig schlafen können. "Druck an der Börse" habe ihm "damals den Rest gegeben". Sein Arzt habe nicht erkannt, dass Maschmeyer an Burnout litt "und mir - statt zu empfehlen, weniger zu arbeiten und öfters mal spazieren zu gehen - die Schlaftabletten gegeben."

Zu Beginn habe er seine Abhängigkeit selbst vor Ferres geheim halten können. "Ich habe sie damals bei Dreharbeiten in Afrika besucht. Wenn ich wusste, dass sie ein paar Stunden dreht, habe ich mir schnell ein paar Tabletten eingeworfen und drei Stunden geschlafen. Bei den ersten gemeinsamen Urlauben habe ich mit Notlügen hantiert, wenn ich mich mal hinlegte."

Dennoch sei es Ferres gewesen, die ihn schließlich aus der Sucht geholt habe. "Damals hatte ich ernsthafte Ausfallerscheinungen, habe gelallt. Veronica erkannte, wie es um mich stand und hat die Reißleine gezogen. Ihre knallharte Botschaft war: Entweder machst du einen ernsthaften Entzug, oder es ist Schluss."