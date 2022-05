Ein freudscher Versprecher des ehemaligen US-Präsidenten George W. Bush (75) macht derzeit im Internet die Runde. Während einer Rede in Dallas spricht der Republikaner plötzlich vom Irak-Krieg, den er als "völlig ungerechtfertigte und brutale Invasion" bezeichnete. Nachdem ihm sein offensichtlicher Fauxpas auffiel, berichtigt sich der 75-Jährige umgehend: "Ich meine, in der Ukraine." Das Publikum reagierte mit Gelächter und auch Bush schiebt seinen Fehler schmunzelnd auf sein fortgeschrittenes Alter.

Im Netz wird der Ausschnitt des Versprechers derzeit fleißig geteilt und geliked. Als erstes postete ihn der NBC-Journalist Sahil Kapur via Twitter. Allein auf seinem Account wurde der kurze Clip mittlerweile bereits mehr als zehn Millionen Mal angeschaut, rund 100.000 Mal geteilt, knapp 200.000 Mal geliked und fast 10.000 Mal kommentiert.

Former President George W. Bush: “The decision of one man to launch a wholly unjustified and brutal invasion of Iraq. I mean of Ukraine.” pic.twitter.com/UMwNMwMnmX