Kanye West (45) liefert einen Skandal nach dem anderen. Nachdem der kontroverse Rapper erst kürzlich T-Shirts präsentierte, die mit dem rassistischen Slogan "White Lives Matter" bedruckt waren, sorgte er mit seiner Unterstützung der Pro-Life-Bewegung und seiner Kritik an den Medien für Aufsehen. Nun legte er erneut nach. Wie ein Sprecher von Meta "Entertainment Weekly" bestätigte, wurde Wests Instagram-Account eingeschränkt, nachdem er einen mittlerweile gelöschten, vermutlich antisemitischen Post absetzte.

Der nicht mehr auffindbare Post zeigte laut "EW" einen Screenshot einer Konversation Wests mit Sean Combs (Diddy, 52). Darin soll der Ex-Mann von Kim Kardashian (41) behauptet haben, dass sein Musikerkollege von jüdischen Menschen manipuliert werde.

Nach Wests Instagram-Rückschlag wechselte der "Stronger"-Interpret die Social-Media-Plattform, um seinem Ärger Luft zu machen. Beim Kurznachrichtendienst Twitter teilte West ein Foto mit Meta-Chef Mark Zuckerberg (38) und schrieb dazu: "Schau dir das an Mark. Wie kannst du mich nur bei Instagram rausschmeißen?"

Look at this Mark



How you gone kick me off instagram



You used to be my nigga pic.twitter.com/YQzjw01jur