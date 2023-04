Jetzt ist es offiziell! Victoria Swarovski hat ihre Beziehung zum Red-Bull-Erben Mark Mateschitz bestätigt. Am Ostersonntag postete die Moderatorin ein Pärchenfoto samt Liebeserklärung.

Jetzt ist es offiziell: Victoria Swarovski (29) ist tatsächlich mit Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz (30) zusammen. Das bestätigte die "Let's Dance"-Moderatorin am Ostersonntag (9. April) mit einem Pärchenfoto samt Liebeserklärung auf Instagram. Mit ihren mehr als 500.000 Followerinnen und Followern teilte Swarovski einen Urlaubsschnappschuss, der sie und ihren neuen Partner von hinten, auf einem Felsen vor der Bergkulisse von Kapstadt sitzend, zeigt.

Süße Liebeserklärung für Mateschitz

Swarovski schmiegt sich dabei an Mateschitz, der durch seine Red-Bull-Kappe sowie die Verlinkung seines Accounts wiederzuerkennen ist. Zum Foto schrieb Swarovski neben einem an ihre Followerschaft gerichteten Ostergruß eine süße Liebeserklärung an den Red-Bull-Erben: "No-Bunny compares to you", zu Deutsch etwa "Kein Hase ist mit dir vergleichbar" - ein Wortspiel aus den englischen Wörtern "Nobody" (Niemand) und "Bunny" (Hase).

Über die Beziehung der Moderatorin mit dem Sohn von Dietrich Mateschitz (1944-2022) wird bereits seit einigen Wochen spekuliert. Erst im Februar dieses Jahres hatte Swarovski die Trennung von ihrem Ehemann Werner Mürz (46) bekannt gemacht. Mit ihm war sie seit 2017 verheiratet.