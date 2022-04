Sie haben keine Staffel "Bauer sucht Frau" verpasst oder nur ab und an mal vorbeigeschaut? Testen Sie jetzt Ihr Wissen über die beliebte Kult-Sendung in unserem Quiz!

Wenn Landwirte die große Liebe suchen, werden sie dank "Bauer sucht Frau" von einem Millionen-Publikum vor dem Fernseher dabei begleitet. Durchschnittlich sind es zwischen sieben und acht Millionen Zuschauer, die sich jeden Montag auf dem Sofa einfinden, um die Landwirte bei ihrer Suche zu begleiten. So auch 2022.

Sie waren stets dabei? Dann testen Sie Ihr Wissen in unserem Quiz!

Das "Bauer sucht Frau"-Quiz:

Wie gut kennen Sie sich aus bei "Bauer sucht Frau"?

Hier geht es zum "Bauser sucht Frau"-Quiz für mobile Nutzer >>

"Bauer sucht Frau" international

Die Briten begannen bereits 2001 mit einem ähnlichen Format, in dem Landwirte die Liebe fürs Leben suchen. 2004 folgten Belgien und die Niederlande, bevor Österreich noch vor Deutschland mit der Ausstrahlung begann.

Es folgten Finnland, Schweden, Dänemark, Australien, Estland, Südafrika, die USA, die Schweiz, Spanien, Griechenland, die Slowakei, Ukraine, Ungarn und Polen.

Die Kuppelshow scheint ein echter Erfolgsgarant zu sein, auch was die Suchenden betrifft. So fanden schon einige Landwirte die große Liebe, heirateten und bekamen Kinder - die Bewerbungen um das Leben auf dem Hof scheinen also durchaus ernst gemeint zu sein.

Welche Paare fanden sich bei "Bauer sucht Frau"?

Neben Narumol und Milchbauer Josef, die wohl das bekannteste Paar der deutschen Kuppelshow darstellen, heirateten auch andere Landwirte bereits die über die Sendung gefundene Partnerin.

In Namibia fand Bauer Gerald sein Glück mit Ehefrau Anna, 2010 lernten sich Martin und Jenny kennen, die 2015 heirateten.

Vor den Altar traten unter anderem auch Herbert und Karin, Maik und Judith, Bruno und Anja, Willi und Karola, Markus und Jennifer, Willi und Rosi, Marcel und Katja, Lämmes und Anna, Uwe und Iris, Kurt und Sonja, Peter und Nicole und Guy und Victoria.