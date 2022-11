Wer kennt ihn nicht, den Schnappi-Song über das kleine Krokodil? Für die einen ein fröhlicher Hit, für die anderen ein hartnäckiger Ohrwurm. Für die junge Sängerin, Joy Gruttmann war er in jedem Fall ein Durchbruch - und das schon im Alter von 9 Jahren.

Ursprünglich nahm die kleine Sängerin Joy Gruttmann den Song für eine Kassette der „Sendung mit der Maus“ auf. Weihnachten 2004 landete der Song "Schnappi, das kleine Krokodil" dann einen Hit in den Single-Charts und blieb dort ganze 25 Wochen. Auch in weiteren Ländern hatte der Song Erfolg und verschaffte Joy den Echo Pop 2005.

Frühes Ende der Musikkarriere

Wenige Jahre später veröffentlichte Joy Gruttmann eine weitere Single, doch der Song "Joy" war nicht annähernd so erfolgreich wie der Schnappi-Song, mit dem die junge Sängerin ewig in Verbindung gebracht werden sollte. Sie selbst allerdings sah ihre Zukunft in einer völlig anderen Branche.

Das macht sie heute

Statt weiter mit Plattenproduzenten und Musikschaffenden zu arbeiten, startete Joy eine Lehre als Tischlerin. Die neue Ausrichtung nahm konkretere Züge an, als die inzwischen junge Frau sich für ein Studium der Innenarchitektur entschied. Der Zeit als berühmte Schnappi-Sängerin trauert die heute 26-Jährige nicht hinterher. Im Gegenteil: Gegenüber der Bild offenbarte sie 2011: „Nach dem Hit konnte ich mich nur schwer in der Schule integrieren. Ich wurde immer gehänselt“.

Privatleben auf Instagram

Heute scheint sie mit sich und ihrer frühen Berühmtheit im Reinen zu sein. An ihrem Privatleben lässt Joy die Öffentlichkeit gerne auf Instagram teilnehmen und was man dort vor allem sieht, ist eine glückliche junge Frau, die das Leben genießt.