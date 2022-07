Nur wenige Stunden bevor sie im Bellahouston Park auf die Bühne sollten, haben die Red Hot Chili Peppers ein Konzert in Glasgow abgesagt.

"Aufgrund von Krankheit werden die RHCP nicht in der Lage sein, am 1. Juli in Glasgow aufzutreten", heißt es auf Twitter am Morgen des 1. Juli. "Wir arbeiten daran umzuplanen. Bitte behaltet eure Tickets und wartet auf ein baldiges Update. RHCP lieben Schottland und sind schwer enttäuscht, die Show nicht machen zu können. Danke für euer Verständnis", heißt es weiter.

Due to illness RHCP will not be able to perform in Glasgow tonight July 1. We are working on ways to reschedule. Pls hold onto your tickets & wait for an update soon. RHCP love Scotland & are deeply disappointed not to be able to perform the show. Thank you for your understanding pic.twitter.com/eUHEQPypA5