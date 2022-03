Will Smith (53), der Oscar-Gewinner in der Kategorie "Bester Hauptdarsteller" (für "King Richard"), hatte vor seiner Auszeichnung am Sonntag auf der Bühne Comedian Chris Rock (57) ins Gesicht geschlagen. "Die Akademie verurteilt die Handlungen von Mr. Smith bei der Show gestern Abend", erklärte die Academy of Motion Picture Arts and Sciences, die auch für die Oscars verantwortlich ist, in einem Statement am Montag (28. März). Das berichtet unter anderem "Deadline". Man habe nun offiziell eine formale Überprüfung des Vorfalls eingeleitet. "Wir werden weitere Maßnahmen und Konsequenzen in Übereinstimmung mit unserer Satzung, unseren Verhaltensstandards und dem kalifornischen Gesetz prüfen."

Laut "Deadline" könnte die Untersuchung dazu führen, dass Smith aus der Academy ausgeschlossen wird oder eine Art Suspendierung von der Organisation und ihren Veranstaltungen, einschließlich der Oscars im kommenden Jahr, erhält. Offenbar soll es hingegen nur eine geringe Chance geben, dass Smith gebeten wird, seinen Oscar zurückzugeben.

Die Oscar-Organisation hatte bereits kurz nach dem Vorfall getwittert: "Die Academy duldet keinerlei Gewalt. Heute Abend sind wir glücklich, unsere 94. Oscar-Gewinner zu feiern, die diesen Moment der Anerkennung von ihren Kollegen und Filmliebhabern auf der ganzen Welt verdient haben."

The Academy does not condone violence of any form.



Tonight we are delighted to celebrate our 94th Academy Awards winners, who deserve this moment of recognition from their peers and movie lovers around the world.