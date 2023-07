Hulk Hogan hat es offenbar eilig: Im März 2022 machte er seine Scheidung von Ex-Ehefrau Jennifer und gleichzeitig seine neue Beziehung öffentlich. Jetzt hat sich die Wrestling-Legende nach eineinhalb Jahren Beziehung mit Freundin Sky verlobt.

Wrestling-Legende Hulk Hogan (69) will offenbar erneut vor den Traualtar treten. Der 69-Jährige und seine Freundin Sky Daily (44) haben sich verlobt, wie Hogan dem US-Portal "TMZ Sports" offenbarte. Demnach stellte er seiner Freundin vergangene Woche in einem Restaurant in Florida die Frage aller Fragen.

Der toughe Wrestling-Star sei nervös gewesen, so "TMZ Sports", doch Sky Daily habe "Ja" gesagt. Hogan und die Yogalehrerin sind seit rund eineinhalb Jahren ein Paar.

Dritte Ehe für Hulk Hogan?

Für Hulk Hogan wäre es die dritte Ehe. Er machte seine Beziehung zu Sky Daily im März 2022 öffentlich - im selben Atemzug verkündete er, dass er bereits seit einiger Zeit von Ex-Ehefrau Jennifer McDaniels (49) geschieden sei. Die beiden hatten sich 2010 das Jawort gegeben.

Zuvor war Hogan von 1983 bis 2009 mit seiner ersten Ehefrau Linda Hogan (63) verheiratet. Mit ihr hat er zwei erwachsene Kinder, Tochter Brooke (35) und Sohn Nick (32). Die Familie trat in den 2000er Jahren gemeinsam in der Realityshow "Hogan Knows Best" auf. Hogans Verlobte Sky Daily hat laut "TMZ" drei eigene Kinder.