Der britische Wrestling-Star Kurtis Chapman, besser bekannt unter seinem Künstlernamen Mad Kurt, ist tot. Das teilte die Revolution-Pro-Wrestling-Vereinigung auf der Social-Media-Plattform X (vormals Twitter) mit. Chapman wurde nur 26 Jahre alt. Die Verantwortlichen zeigten sich "absolut untröstlich" über diese Nachricht. Man habe miterlebt, wie der Sportler von einem Kind zu einem jungen Mann heranwuchs und sich weiterentwickelte. Er sei einer der technisch begabtesten Wrestler und sehr charismatisch gewesen. Mad Kurt habe eine "magnetische Persönlichkeit" gehabt. Zur Todesursache äußerte man sich hingegen nicht.

Chapman begann bereits im Teenager-Alter mit dem Wrestling und erarbeitete sich früh aufgrund seiner unkonventionellen und frischen Art einen Ruf über die Landesgrenzen Englands hinaus. Nach zahlreichen Triumphen stand der Profisportler seit Juni 2023 nicht mehr im Ring. Damals verteidigte er noch im englischen Leicester erfolgreich den Resurgence Arthouse Titel.

We, at Revolution Pro Wrestling are absolutely heartbroken to report the loss of our dear friend Kurtis Chapman.



We watched Kurtis grow from a child to a young man who loved professional wrestling and continued to excel in all aspects of his life.



One of the most gifted… pic.twitter.com/mBtu3UUDYv