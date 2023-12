Zac Efron denkt in seiner Rede bei der Enthüllung seines Sterns auf dem "Hollywood Walk of Fame" an einen verstorbenen Kollegen: Matthew Perry. Mit dem "Friends"-Star drehte Efron "17 Again". Die Zusammenarbeit hat beide Darsteller geprägt.

Zac Efron (36) erinnert bei der Enthüllung seines Sterns auf dem "Hollywood Walk of Fame" an einen verstorbenen Kollegen. Der "High School Musical"-Star würdigte am Montag in seiner Rede Matthew Perry, mit dem er 2009 "17 Again" drehte. Perry wurde am 28. Oktober tot im Whirlpool seines Hauses aufgefunden. Er wurde 54 Jahre alt.

"Ich möchte auch jemanden erwähnen, der heute nicht hier ist", sagte Zac Efron laut Medienberichten. Damit meinte er Matthew Perry, "der so nett und großzügig zu mir war, als wir zusammen an '17 Again' gearbeitet haben". Die Zusammenarbeit mit dem "Friends"-Star machte laut Efron "so viel Spaß" und habe ihn "wirklich angetrieben und in vielerlei Hinsicht motiviert".

"Ich denke heute oft an dich"

"Es hat mich wirklich in das nächste Kapitel meiner Karriere katapultiert, und dafür danke ich dir sehr, Matthew", so Efron. Und: "Ich denke heute oft an dich."

In "17 Again" verkörperte Zac Efron das jüngere Ich von Matthew Perry. Dieser war davon offenbar so angetan, dass er kurz vor seinem Tod den Wunsch geäußert habe, dass Efron ihn in einem Biopic spielen soll. Dies verriet Perrys gute Freundin Athenna Crosby (25) in einem Interview mit "Entertainment Tonight".

Zac Efron fühlte sich von der Idee des älteren Kollegen "geehrt", wie er gegenüber "ExtraTV" sagte: "Es wäre großartig, das zu tun".

Miles Teller feiert Kumpel Zac Efron

Bei der Enthüllung des Sterns auf dem "Hollywood Walk of Fame" ließ Miles Teller (36) seinen Kumpel Zac Efron hochleben. "Für unsere Generation war und ist Zac der erste echte Superstar, der aus unserer Klasse hervorgegangen ist", so der "Top Gun: Maverick"-Mime. Teller und Efron spielten 2014 gemeinsam in der romantischen Komödie "Für immer Single?".

Außerdem gab sich bei der Zeremonie Jeremy Allen White (32) die Ehre. Der "The Bear"-Star stand mit Efron für den Wrestling-Film "The Iron Claw" vor der Kamera, der am 21. Dezember bei uns ins Kino kommt.