Supermodel Cindy Crawford wird heute 56 Jahre alt. Ein altes Kinderfoto und weise Worte an ihr jüngeres Ich durften auf Instagram nicht fehlen.

Cindy Crawford feiert am 20. Februar ihren 56. Geburtstag. Anlässlich seines großen Tages hat das Supermodel auf Instagram ein altes schwarz-weißes Kinderfoto von sich gepostet. Darauf sitzt Crawford als kleines Mädchen in einem weißen Rüschenkleid und mit zwei geflochtenen Zöpfen neben einer großen Sahnetorte und strahlt. In dem Beitrag richtet sie zudem ein paar weise Worte an ihr jüngeres Ich.

"Ich würde ihr raten, freundlicher zu sich selbst zu sein, sich selbst so zu behandeln, wie sie ihre Freunde behandelt. Ich würde ihr sagen, dass jeder in neuen Situationen nervös ist und dass man es manchmal nur vortäuschen muss, bis man es geschafft hat", so Crawford. Sie würde ihrem jüngeren Ich außerdem raten, keine Angst davor zu haben, "sich lächerlich zu machen - tanzen, singen, usw. - auch wenn sie nicht gut darin ist". Stattdessen solle man lieber so viel wie möglich lachen.

Abschließend schreibt sie: "Sei verwundbar. Riskiere es, Menschen, die du liebst, dein wahres Ich zu zeigen - es wird sich lohnen. Sei dankbar. Wachse weiter und lerne und lebe - das Leben ist ein Segen!"

Die Stars gratulieren

Zahlreiche Promis ließen es sich nicht nehmen, Crawford in den Kommentaren zu gratulieren. Glückwünsche hinterließen etwa Schauspielerin Julianne Moore (61) und Jillian Dempsey. "Alles Gute zum Geburtstag, Ikone", kommentiert außerdem Model Alessandra Ambrosio (40).