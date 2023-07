Backen kann so viel Spaß machen - auch wenn man es nicht wirklich beherrscht. Das beweisen die beiden Hollywood-Stars Jennifer Aniston und Sandra Bullock in einem Instagram-Video. Die Back-Session endet in einem Lachflash bei Hobby-Bäckerin Bullock.

Preisfrage: Wie verbrachte Schauspielerin Sandra Bullock ihren gestrigen 59. Geburtstag? Mondäne Schampus-Party mit Freunden? Luxus-Urlaub in der Karibik? Die Antwort gibt offenbar ein Video, das Bullocks' Long-Term-Freundin Jennifer Aniston (54) jetzt mit ihren fast 43 Millionen Followern in einer Instagram-Story teilt. Sie backen gemeinsam Schokoladen-Kürbis-Brownies in Anistons Küche, wie das "People"-Magazin berichtet. Als Souschef unterstützt "Will & Grace"-Star Sean Hayes (53) die Ladies.

Back-Novizen am Werk

Die urkomischen Bewegtbilder, die Jennifer Aniston ihren Followern präsentiert, verraten mindestens drei Dinge: Jennifer Aniston verfügt in ihrer Wohnung in Bel Air über eine überdimensionierte Küche mit ebensolcher Arbeitsfläche. Die drei Schauspiel-Stars sind mit Eifer bei der Sache, auch wenn sie sich, backtechnisch gesehen, offenbar eher im Anfangsstadium befinden. Und: Die Teig-Action macht ihnen unglaublich viel Spaß.

Während sie mit Hayes' Unterstützung die Brownie-Zutaten zusammenrührt, nimmt Bullock Anweisungen von Hausherrin Aniston aus dem Hintergrund entgegen. Auf Anistons Frage: "An welchem Schritt des Rezepts befinden wir uns, Missy?", antwortet Bullock energisch: "Ich hebe es unter!", augenscheinlich ohne genau zu wissen, was das bedeutet. Danach bricht sie in einen Lachflash aus.

Bereits zuvor hatte Aniston, Freunde nennen sie "Jen", eine Reihe von bisher unveröffentlichten gemeinsamen Fotos mit Sandra Bullock gepostet und auch ihren Spitznamen für diese verraten: Sand-Da-La. Bleibt zu hoffen, dass die fertigen Brownies Geburtstagskind Sand-da-la Bullock geschmeckt haben. Als Zutaten waren neben Mehl, Eiern und Schokolade auf jeden Fall viel Liebe und Lachen enthalten.