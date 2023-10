Heidi Klums Tochter Lou wird 14 - und feiert eine Gartenparty mit allem Drum und Dran. Details vom ausgelassenen Treiben zeigt die Entertainerin in kurzen Videosequenzen.

Nach den "GNTM"-Castings Anfang der Woche und der Präsentation einer neuen Unterwäsche-Kollektion mit Tochter Leni Klum (19) am Freitagabend in Berlin ist Heidi Klum (50) zurück in ihrer Wahlheimat USA. Zwar ohne Koffer, denn die sind abermals nicht in Los Angeles angekommen, wie sie ihren Followerinnen und Followern entnervt mitteilt. Dafür wartete das nächste große Fest auf die Entertainerin: die Geburtstagsfeier von Tochter Lou, die am 5. Oktober 14 Jahre alt wurde.

Trampolin, Törtchen und Eiscreme

In mehreren Storys zeigt die vierfache Mutter, was im großen Garten alles geboten war: Viele Party-Gäste sind in den Clips bis spät in die Nacht hinein beim Trampolinspringen zu sehen, andere spielen Ball. Als die Sonne am kalifornischen Himmel langsam untergeht, sorgt ein Lichterkettengerüst für eine gemütliche Atmosphäre.

In einer weiteren Sequenz drapierte Klums Ehemann, Musiker Tom Kaulitz (34), mit "Happy Birthday" verzierte Törtchen auf verschiedenen Tabletts. Die Kerzen darauf pustete das Geburtstagskind dann später persönlich aus. Wer keine Törtchen mag, für den gibt es Eis vom eigenen Eiswagen.

Lou ist Heidi Klums viertes Kind und das dritte gemeinsame mit ihrem Ex-Ehemann Seal (60).