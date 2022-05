Süße Nachrichten von Romee Strijd: Das niederländische Model erwartet derzeit sein zweites Kind, wie die 26-Jährige bei Instagram verraten hat.

Das niederländische Model Romee Strijd (26) verzückt seine rund 7,4 Millionen Instagram-Follower mit einer zuckersüßen Nachricht: Sie ist wieder schwanger! Strijd veröffentlichte ein Foto, mit dem sie angekündigt hat, dass Töchterchen Mint bald eine große Schwester sein wird.

"Kann es nicht erwarten"

Auf dem Bild ist Strijd mit ihrem Partner Laurens van Leeuwen und ihrer Tochter zu sehen, die dem Bäuchlein ihrer Mutter einen dicken Schmatzer aufdrückt. "Bald werden wir eine vierköpfige Familie sein. Kann es nicht erwarten", verkündet das Model dazu.

Tausende Glückwünsche gingen in wenigen Stunden auf der Plattform ein - darunter auch von zahlreichen Promis. Moderator Bert van Leeuwen (62), der Vater von Laurens, postete etwa mehrere Emojis mit Herzchen-Augen. Genauso wie Strijds Kollegin Sara Sampaio (30), die es gar nicht erwarten könne. Auch das Model Lily Aldridge (36) und Hotelerbin Paris Hilton (41) beglückwünschten die kleine Familie.

Strijd hatte die Geburt ihres ersten Kindes Anfang Dezember 2020 bei Instagram öffentlich gemacht. "Mint van Leeuwen, fühle mich so gesegnet, dich endlich in meinen Armen zu halten. Wir sind so sehr in dich verliebt", hatte die 26-Jährige damals zu einer intimen Aufnahme geschrieben, die sie beim Stillen zeigte.