Christian Lindner und Franca Lehfeldt haben sich auf Sylt ein zweites Mal das Jawort gegeben. Mit dabei war auch viel Prominenz.

Finanzminister Christian Lindner (43) und die Journalistin Franca Lehfeldt (33) haben sich am Samstag ein zweites Mal das Jawort gegeben. In der Kirche St. Severin in Keitum auf Sylt waren auch zahlreiche Prominente zu Gast. Mit dabei waren laut "Bild" unter anderem Bundeskanzler Olaf Scholz (64) und seine Frau Britta Ernst (61), CDU-Chef Friedrich Merz (66) mit Ehefrau oder Wolfgang Kubicki (70), der ebenfalls seine Ehefrau mitbrachte. Zudem waren Armin Laschet (61) mit seiner Ehefrau vor Ort sowie Unternehmer Frank Thelen (46) mit Ehefrau.

Auf Bildern ist die Braut bei ihrer Ankunft vor der Kirche zu sehen - Franca Lehfeldt trug bei der Trauung ein weißes, rückenfreies Neckholderkleid. Lindner entschied sich für einen dunkelblauen Anzug mit heller Krawatte.

Erste Zeremonie am Donnerstag

Bereits am Donnerstag (7. Juli) hatten Lindner und Lehfeldt standesamtlich auf Sylt geheiratet. RTL berichtete, dass das Paar sich vor Familie und Freunden das Jawort gegeben habe. Kurz darauf zeigten die beiden sich demnach erstmals öffentlich als Mann und Frau. Der Sender veröffentlichte auch ein Video, in dem das frischvermählte Paar kurz zu sehen ist. Die Verlobung von Lindner und Lehfeldt wurde im vergangenen Jahr bekannt.